Почти 50 человек с коронавирусом умерли в России за сутки

За минувшие сутки в России умерли 48 зараженных коронавирусом человек. Больше всего жертв COVID-19 в Москве — 28 инфицированных.

По данным оперштаба по борьбе с пандемией, девять человек скончались в Подмосковье, три — в Пензенской области, два — в Башкирии и по одному в Ингушетии, Краснодарском и Ставропольском краях, в Липецкой, Мурманской и Новосибирской областях.

За все время пандемии в России от COVID-19 умер 361 человек. В течение последних 24 часов медики выявили 6060 новых случаев заражения 2019-nCoV. Всего в РФ 42 853 зараженных. Выздоровел 3291 человек.

О пандемии уханьского вируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта — спустя два с небольшим месяца с момента вспышки заболевания в китайском Ухане.

Эпицентр разгула инфекции из Поднебесной сначала переместился в Италию, а потом в Соединенные Штаты. Во всем мире приняли беспрецедентные меры безопасности. Люди в большинстве регионов России живут в режиме строгой самоизоляции. По последним данным, всего 2019-nCoV в мире подхватили более 2,3 миллиона человек.