Почти 50 человек отравились суши под Новосибирском

Массовое отравление произошло после покупки еды в магазине-кафе «Суши Хаус» в Татарске. Число пострадавших увеличилось до 48. Следователи в Новосибирской области открыли уголовное дело.

Как рассказали РИА «Новости» в прокуратуре Новосибирской области, по состоянию на утро 23 ноября количество пострадавших выросло 48 человек, среди них 19 детей. Двух человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, их состояние стабильное. Остальные находятся под наблюдением врачей на амбулаторном лечении.

Более 20 человек в период 19 ноября купили еду в одном кафе Татарска. После этого 20 и 21 ноября они обратились в местную больницу с жалобами на плохое состояние. Им поставили диагноз «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит».

По этому факту СК и прокуратура организовали проверку. По ее результатам открыто уголовное дело о сбыте товаров и продукции, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сказано в сообщении СУСК по Новосибирской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.