Почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В последний день лета в России подтвердили 4993 случая COVID-19. Инфекцию подхватили жители 83 регионов страны. Всего с начала эпидемии коронавирус выявили у 995 319 россиян.

Вылечиться смогли еще 2405 пациентов. Именно столько за 24 часа медики смогли отпустить домой. Поправившихся стало 809 387. Скончались 17 176 наших соотечественников (+83 за сутки).

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве COVID-19 подтвердили у 685 человек, в Санкт-Петербурге больных коронавирусом стало больше на 188, в Московской области — на 146. В пятерке регионов по выявленным случаям — Нижегородская область, где 138 новых больных, и Калмыкия (+132 зараженных).

На 31 августа в России провели свыше 36,6 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, уточнили в Роспотребнадзоре. За день специалисты сделали 269 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остаются 211 940 человек, у которых подозревают COVID-19.

С 1 сентября в РФ начнется учебный год. Поскольку риск заражения коронавирусной инфекцией сохраняется, в Минздраве рекомендовали родителям рассказать своим детям о мерах профилактики COVID-19. Школьникам необходимо доступно объяснить опасность нового заболевания и личным примером показать важность ношения масок в общественных местах.