Почти 44 км Большой кольцевой дороги. Как зеленые облигации помогут развить столичный транспорт

Необычная инсталляция открылась на Нижегородской станции метро в Москве. Домашние растения символизируют зеленые облигации — ценные бумаги, которые финансируют природоохранные проекты и развитие экологии. Цель проекта — наглядно показать, как такие инвестиции делают город лучше.

«Для нас это в первую очередь такой инструмент привлечения внимания людей к экологически ответственному развитию города. Кроме того, сегодня рынок „зеленого финансирования“, рынок инструментов финансирования, связанных с устойчивым развитием, очень популярен, и это абсолютно международный тренд», — отметила Мария Дерунова, первый заместитель начальника Управления вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Строительство именно Нижегородской станции профинансировано за счет средств, полученных от размещения зеленых облигаций. Инсталляцию можно было дополнить новыми экспонатами — суккулентами. Посадку приурочили к Всемирному дню без автомобиля.

В 2021 году новый запуск зеленых облигаций направят на развитие инфраструктуры столичного транспортного комплекса. Москва закупит 400 электробусов, для москвичей и жителей Подмосковья построят 18 новых станций, а Большое кольцо расширят более чем на 43 километра. Кроме того, реконструируют три станции и четыре километра линий московского метрополитена.

«У нас был эксперимент — мы ездили с датчиками, замеряли качество воздуха. И, конечно, около крупных в центре Москвы воздух очень хороший. Когда мы, например, приближаемся к третьему транспортному кольцу, к МКАДу и особенно если это происходит на высоте, когда они поднимаются на какой-то определенной уровень, это совершенно другое качество воздуха. И, конечно же, это нужно менять», — пояснила Алена Еремина, руководитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

За счет строительства новых станций Большой кольцевой число автомобилей на улицах сократится на 10 тысяч, утверждают эксперты. Вредные выбросы сократятся более чем на 800 тонн в год. С привлечением зеленых инвестиций Большая кольцевая линия станет не только самой экологичной, но и самой длинной дорогой и поможет быстрее добираться из точки А в точку Б.

Зеленые облигации правительства Москвы стали первыми государственными бумагами, включенными в сектор устойчивого развития Московской биржи. И до конца года из-за роста их популярности у физических лиц зеленые облигации выпустят для населения объемом пять миллиардов рублей и сроком обращения два года. С помощью них инвесторы смогут заработать и сберечь средства от инфляции.