Общество 22 июня 2023, 15:06 Почти 42 млрд рублей направят на расширение выпуска самолетов Ту-214 в России Мишустин: на расширение выпуска самолетов Ту-214 выделят 41,8 млрд рублей РИА «Новости»

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В России приняли решение выделить 41,8 миллиарда рублей на расширение выпуска самолетов Ту-214. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

Председатель правительства указал на важность расширения производства Ту-214, учитывая большой спрос на эту модель самолета — он превышает 10 единиц в год.

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Казанский авиазавод в перспективе сможет увеличить производство Ту-214 до 20 штук ежегодно, отметил Мишустин.

Проект по созданию отечественных лайнеров необходимо создавать комплексно, обратил внимание премьер. В частности, нужно заранее планировать вывод самолетов на рынок.

Ту-214 представляет среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Воздушное судно вмещает до 210 пассажиров. Выпускают их на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.

В мае РБК сообщал об обращении «Аэрофлота» к компании «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) с просьбой внести почти 100 изменений в салоны пассажирских Ту-214.