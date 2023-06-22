22 июня 2023, 15:06
Почти 42 млрд рублей направят на расширение выпуска самолетов Ту-214 в России
Мишустин: на расширение выпуска самолетов Ту-214 выделят 41,8 млрд рублей
В России приняли решение выделить 41,8 миллиарда рублей на расширение выпуска самолетов Ту-214. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.
Председатель правительства указал на важность расширения производства Ту-214, учитывая большой спрос на эту модель самолета — он превышает 10 единиц в год.
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Казанский авиазавод в перспективе сможет увеличить производство Ту-214 до 20 штук ежегодно, отметил Мишустин.
Проект по созданию отечественных лайнеров необходимо создавать комплексно, обратил внимание премьер. В частности, нужно заранее планировать вывод самолетов на рынок.
Ту-214 представляет среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Воздушное судно вмещает до 210 пассажиров. Выпускают их на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.
В мае РБК сообщал об обращении «Аэрофлота» к компании «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) с просьбой внести почти 100 изменений в салоны пассажирских Ту-214.
Авиация
Россия
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