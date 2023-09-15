Общество 15 сентября 2023, 12:27 Почти 400 соглашений на 3,8 триллиона рублей заключили на ВЭФ-2023 Вице-премьер Трутнев: на ВЭФ заключили 373 соглашения на 3,818 триллиона рублей РИА «Новости»

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Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили в этом году 373 соглашения на общую сумму в 3,818 триллиона рублей. Как сообщил ТАСС, такие данные привел вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, сообщил ТАСС.

«Подписано 373 соглашения на три триллиона 818 миллиардов рублей. Мы не говорим, что у нас на три триллиона соглашения и на 3,8 триллиона будет реализовано проектов. Так не будет, у нас выход „полезного продукта“ порядка 70%», — уточнил он.

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По словам Трутнева, по итогам работы на ВЭФ больше всего инвестиций привлечет Амурская область. Речь идет о 173 миллиардах рублей. Несколько договоров подписали в области строительства жилья с применением инструмента «Дальневосточный квартал».

Кроме того, на полях мероприятия в 2023 году российская сторона подписала договор с китайской компанией SA International. Последняя возведет в Амурской области первый в РФ завод по производству портового оборудования.

Восточный экономический форум проходил с 10 по 13 сентября во Владивостоке.