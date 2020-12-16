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    16 декабря 2020, 05:37

    Почти 400 семей военных получат новые квартиры в Москве

    Анастасия Кукова

    В расположенном на Левобережной улице в крупнейшем столичном микрорайоне для военнослужащих строители ввели в эксплуатацию многоэтажный жилой корпус, в котором получат жилье 393 семьи.
    Почти 400 семей военных получат новые квартиры в Москве

    Сделанные под ключ квартиры соответствуют современным стандартам качества, они оснащены приборами учета, сантехникой и кухонным оборудованием.

    Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобороны России. Заселением военнослужащих займется «Росжилкомплекс». Специальная бригада со стороны застройщика займется устранением выявленных недостатков.

    «Принятые меры позволят большей части военнослужащих с семьями встретить Новый год уже в новой собственной квартире», — подчеркнули в Минобороны.

    С начала 2020 года в Подмосковье более 14,5 тысячи человек, относящихся к категории обманутых дольщиков, получили ключи от своих квартир.