Почти 400 семей военных получат новые квартиры в Москве

В расположенном на Левобережной улице в крупнейшем столичном микрорайоне для военнослужащих строители ввели в эксплуатацию многоэтажный жилой корпус, в котором получат жилье 393 семьи.

Сделанные под ключ квартиры соответствуют современным стандартам качества, они оснащены приборами учета, сантехникой и кухонным оборудованием.

Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобороны России. Заселением военнослужащих займется «Росжилкомплекс». Специальная бригада со стороны застройщика займется устранением выявленных недостатков.

«Принятые меры позволят большей части военнослужащих с семьями встретить Новый год уже в новой собственной квартире», — подчеркнули в Минобороны.

С начала 2020 года в Подмосковье более 14,5 тысячи человек, относящихся к категории обманутых дольщиков, получили ключи от своих квартир.