Общество 27 марта 2024, 09:37 Почти 400 пожарных и спасателей боролись с пожаром в «Крокусе» — Собянин Собянин: пожар в «Крокусе» ликвидировали почти 400 пожарных и спасателей РИА «Новости»

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Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в Crocus City Hall, сообщил в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. На место теракта, по его данным, направили 44 бригады скорых и три медицинских вертолета.

«В дни тяжелых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплоченности и единства. Без преувеличения — на помощь пришел весь город», — указал он.

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Сейчас, продолжил Собянин, медики делают все возможное, чтобы спасти и скорее поставить на ноги пострадавших при теракте 22 марта. В больницы Москвы, по его данным, поступили 94 человека. 34 уже выписаны. Сейчас на лечении остаются 60 человек.

«Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», — подчеркнул мэр.

Отдельно Собянин отметил, что донорскую кровь для пострадавших сдали свыше 7700 человек. Огромную помощь оказал и столичный бизнес.

«Полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой», — добавил он.