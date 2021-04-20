Почти 400 нежилых домов отмоют от грязи в Санкт-Петербурге

Нежилые дома в количестве 389 отмоют в Санкт-Петербурге за летне-осенний период. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на государственную административно-техническую инспекцию.

Чисткой фасадов домов займутся 155 федеральных учреждений, которые находятся в ведомстве этой инспекции. Данные меры затронут 389 нежилых зданий из которых 75 приведут в порядок в рамках месячника по благоустройству. Большую часть зданий отмоют ко Дню города 27 мая, а остальные планируют убрать в летне-осенний период.

Такие меры в соответствии с законодательством должны проводиться не реже раза в год. Работники инспекции будут следить за качеством проводимой уборки.