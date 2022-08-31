Почти 400 млрд рублей запланировали дополнительно выделить на социальную газификацию в России

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительное субсидирование на оборудование при социальной газификации. На эти цели планируется выделить вплоть до 400 миллиардов рублей, уточнил ТАСС.

В ходе заседания правительства Путин обратил внимание на доклад вице-премьера Александра Новака и отметил, что его предложение о дополнительной поддержке россиян, которые в этом нуждаются, нужно обязательно проработать и вместе с регионами принять соответствующее решение.

Дело в том, что полная замена оборудования для отопления при переходе на газ часто становится непосильной для жителей.

«Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 миллиардов. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», — добавил Путин.

Программу социальной газификации запустили ранее по поручению главы государства. В тех населенных пунктах, которые включили в нее, газ проводят к участкам бесплатно, заявление для этого писать не нужно.

По условиям, от домовладельца требуется оплатить только проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор. В Московской области, в частности, программа социальной газификации завершится уже в этом году.