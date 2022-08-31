Почти 400 млрд рублей запланировали дополнительно выделить на социальную газификацию в России
Президент Путин поручил выделить до 400 млрд рублей субсидий для социальной газификации
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительное субсидирование на оборудование при социальной газификации. На эти цели планируется выделить вплоть до 400 миллиардов рублей, уточнил ТАСС.
В ходе заседания правительства Путин обратил внимание на доклад вице-премьера Александра Новака и отметил, что его предложение о дополнительной поддержке россиян, которые в этом нуждаются, нужно обязательно проработать и вместе с регионами принять соответствующее решение.
Дело в том, что полная замена оборудования для отопления при переходе на газ часто становится непосильной для жителей.
«Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 миллиардов. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», — добавил Путин.
Программу социальной газификации запустили ранее по поручению главы государства. В тех населенных пунктах, которые включили в нее, газ проводят к участкам бесплатно, заявление для этого писать не нужно.
По условиям, от домовладельца требуется оплатить только проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор. В Московской области, в частности, программа социальной газификации завершится уже в этом году.