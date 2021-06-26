Почти 40 тысяч выпускников пришли на «Алые паруса» в Петербурге

Почти 40 тысяч выпускников отметили окончание школы на празднике «Алые паруса» в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию города.

«Почти 30 тысяч выпускников школ и девять тысяч выпускников учреждений среднего профессионального образования [пришли на «Алые паруса“»], — процитировали пресс-службу «Невские новости».

Главный праздник выпускников прошел в Петербурге в ночь на 26 июня. Вечером молодежь собралась в центре города на Дворцовой площади, где в 22:00 по московскому времени начался праздничный концерт. Выпускники подпевали песням Светланы Лободы, Алины Астровской, Jony, Ирины Дубцовой и других исполнителей.

По традиции ведущими вечера были Иван Ургант и Дарья Александрова. После выступлений звезд эстрады на набережной раздались залпы салюта. Гости мероприятия наблюдали пиротехническое шоу на фоне корабля с алыми парусами.

В этом году количество зрителей на «Алых парусах» сократили. Такое решение организаторы праздника приняли в связи с эпидемической ситуацией. На концерт смогли попасть только выпускники, а для всех остальных вход на мероприятие закрыли.