Почти 40 тысяч добровольцев планируют испытать вакцину от COVID-19

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, заявил, что около 40 тысяч добровольцев зарегистрировались на тестирование новой вакцины. Также он сообщил, что РФПИ договорился о производстве 500 миллионов доз вакцин в год.

Глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил еще одну важную новость, передает ТАСС. Бразилия решила закупить дополнительные 50 миллионов доз российской вакцины от коронавируса.

«Мы очень рады тому, что у нас есть партнеры в штате Парана. Завтра мы объявим о договоренности еще с одним штатом. Они планируют закупить дополнительно 50 миллионовдоз», — рассказал Дмитриев.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о самочувствии первых 13 москвичей, привитых от коронавируса. По ее словам, в основном состояние здоровья хорошее, но есть несколько незначительных побочных эффектов, которые могут проявиться при любой вакцинации. У кого-то немного болит рука, у некоторых голова, кто-то жалуется на небольшую боль в спине. А у одного из участников немного поднялась температура.