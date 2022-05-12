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    12 мая 2022, 15:13

    Почти 40% семей с детьми поедут летом на море

    Дарья Морозова

    Компания MAXIMUM Education провела опрос, который показал, что 38% семей с детьми отправятся летом на море. Об этом сообщила «Газета.ru».

    31% семей выбрали другой вариант отдыха, а еще 31% планировали поездку, но им пришлось поменять планы.

    По результата опроса, 28% детей отправятся на дачу, 24% поедут к бабушкам и дедушкам в другие города. 18% останутся в своем городе с няней.

    Также 42% родителей отметили, что для них каникулы — хорошая возможность провести побольше времени с семьей.