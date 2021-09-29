Почти 40% россиян заявили о дискриминации при устройстве на работу

Почти 40% россиян сталкивались с дискриминацией во время устройства на работу. Проблемы вызывал возраст, а также наличие детей и семейное положение.

«В том, что на рынке труда существует дискриминация по возрасту, сегодня убеждены 65% россиян, однако сталкивалось с ней лично меньшее число респондентов (39%, примерно поровну мужчин и женщин)», — привел ТАСС цитату из исследования портала Superjob.ru.

О дискриминации по гендерному признаку заявили более 40% участников опроса. Причем женщины сталкивались с этой проблемой чаще мужчин (24% против 17%). Еще порядка 20% соискателей рассказали о дискриминации, связанной с наличием детей. Женщин насчитывается 44%, а мужчин — 23%. Семейное положение особенно интересовало работодателей в 18% случаев (20% женщин и 16% мужчин).

По словам специалистов, россияне стали меньше сталкиваться с дискриминацией при трудоустройстве по сравнению с 2018 годом. Ситуация изменилась из-за перехода многих компаний на удаленку во время пандемии.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи жителей разных регионов России.