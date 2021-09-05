Количество россиян, готовых получать зарплату «в конверте», снизилось по сравнению с апрелем и декабрем прошлого года и составило 39%. К такому выводу по итогам опроса пришли эксперты одного из сервисов поиска работы.

По мнению авторов исследования, все меньше людей хотят получать «серую» зарплату или вовсе работать без трудового договора на фоне того, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, сообщил РБК.

В апреле и декабре 2020 года на статистике сильно сказались пандемия коронавируса, введение локдауна и другие ограничительные меры. Так, во время второй волны пандемии коронавируса в конце прошлого года на «серую» зарплату были согласны 44% опрошенных, в апреле 2020-го — 46%. Эксперты пояснили, что это было связано с напряженностью на рынке труда.

На ее фоне большее количество людей соглашается на варианты с неофициальными выплатами. Сейчас их уровень меньше, чем в разгар пандемии коронавируса, но выше, чем в минувшем апреле: 36%.

Участниками опроса стали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны.