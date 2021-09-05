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    05 сентября 2021, 18:06

    Почти 40% россиян заявили, что готовы работать за «серую» зарплату — опрос

    Ольга Назаркина

    Количество россиян, готовых получать зарплату «в конверте», снизилось по сравнению с апрелем и декабрем прошлого года и составило 39%. К такому выводу по итогам опроса пришли эксперты одного из сервисов поиска работы.

    Почти 40% россиян заявили, что готовы работать за «серую» зарплату — опрос

    По мнению авторов исследования, все меньше людей хотят получать «серую» зарплату или вовсе работать без трудового договора на фоне того, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, сообщил РБК.

    В апреле и декабре 2020 года на статистике сильно сказались пандемия коронавируса, введение локдауна и другие ограничительные меры. Так, во время второй волны пандемии коронавируса в конце прошлого года на «серую» зарплату были согласны 44% опрошенных, в апреле 2020-го — 46%. Эксперты пояснили, что это было связано с напряженностью на рынке труда.

    На ее фоне большее количество людей соглашается на варианты с неофициальными выплатами. Сейчас их уровень меньше, чем в разгар пандемии коронавируса, но выше, чем в минувшем апреле: 36%.

    Участниками опроса стали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны.