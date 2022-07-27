Заведения быстрого питания регулярно посещают 38% россиян — за 12 лет этот показатель вырос ровно в два раза. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Телефонный опрос прошел 17 июля, в нем приняли участие 1,6 тысячи жителей старше 18 лет. Оказалось, что чаще всего рестораны быстрого питания посещает молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. Из участников старше 60 лет 78% признались, что никогда не были в подобных заведениях.

Самые частые гости в ресторанах быстрого питания — жители Москвы, Петербурга и городов-миллионников, а также Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Более 60% сельских жителей — участников опроса ни разу не посещали подобные места.

Молодежь 18–24 лет в основном приходят в такие заведения с друзьями, а любителям фастфуда от 25 до 34 лет чаще составляют компанию муж/жена, парень/девушка. А после 35 лет люди чаще заходят в рестораны быстрого питания с детьми и внуками. В каждой возрастной группе опрошенных около трети (в основном мужчины и жители Москвы и Петербурга) сообщили, что ходят туда в основном в одиночку.

Причиной любви к подобным заведениям 45% назвали возможность сэкономить время. Еще 13% заявили, что им просто нравится вкус фастфуда. Около 10% выбирают рестораны быстрого питания, находясь в дороге или далеко от дома, еще 9% — из-за детей.

Среди тех, кто игнорирует фастфуд, 26% указали, что он вреден, а 12% сообщили, что в их населенном пункте просто нет таких ресторанов.