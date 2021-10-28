Почти 40% родителей оставят младшеклассников без присмотра в нерабочие дни

Почти 40% работающих взрослых оставят без присмотра своих детей-младшеклассников во время антиковидных каникул. К такому выводу по результатам опроса пришли специалисты сервиса по поиску работы.

Согласно исследованию, во время нерабочих дней за детьми ясельного и детсадовского возраста будет следить один из родителей. По словам 31% взрослых, они либо не работают, либо находятся на удаленке, взяли отпуск или отгулы. Еще 26% респондентов заявили, что за их детьми присмотрят родственники, уточнила газета «Известия» со ссылкой на опрос Superjob.

На работу дежурной группы в детском саду рассчитывают 13% родителей. К услугам няни решили обратиться 6% взрослых, а 2% планируют брать малышей с собой на работу, оставить дома одних или попросить помощи у друзей и соседей. Пока не решили вопрос с детьми 20% участников исследования.

Исходя из ответов родителей чаще всего будут оставаться одни младшеклассники. Об этом рассказали 38% взрослых. Еще 27% хотят оставить учеников начальных классов у родственников, а самостоятельно присматривать за детьми планируют 24% россиян.