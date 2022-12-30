Общество 30 декабря 2022, 11:28 Почти 40 рейсов отменили и задержали в Москве из-за снегопада «Яндекс.Расписание»: в Москве из-за снегопада отменили и задержали 38 рейсов РИА «Новости»

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Из-за снегопада в Москве отменили восемь рейсов и задержали еще 30, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Информацию предоставили аэропорты.

Больше всего задержанных рейсов — в Домодедово (16). Во Внуково задержали восемь рейсов и отменили шесть. В Шереметьево шесть самолетов задержали, еще два отменили.

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По прогнозам синоптиков, в Москве сегодня ожидаются мокрый снег и теплая для зимы погода: от -3 до +2 градусов. В последний день года потеплеет до +3 градусов и вновь возможен мокрый снег. Первый день 2023 года может оказаться рекордно теплым — синоптики пообещали, что в столице будет до +4 градусов. А в целом в январе в европейской части России будет теплее нормы.

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В последние недели Москву и Подмосковье постоянно накрывают сильные снегопады. Например, позавчера высота сугробов в московском регионе превысила норму почти в два раза. В Коломне она достигла 33 сантиметров, в Черустях — 32 сантиметров.