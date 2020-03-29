Почти 40% пациентов с коронавирусом на ИВЛ оказались младше 40 лет

Почти 40% пациентов с коронавирусом, которые подключены к искусственной вентиляции легких, моложе 40 лет. Об этом объявили в оперштабе, подчеркивая, что подхватить вирус может каждый, независимо от возраста.

«На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ», — сообщили в оперативном штабе.

В штабе объявили, что из 1014 человек 46% — в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству случаев люди от 18 до 34 лет (33,5%). Старше 65 лет — 15% от всех заболевших. Детей с коронавирусом немного — 5,5%. В штабе отметили, что дети переносят болезнь либо бессимптомно, либо в легкой форме.

Эти данные оперативный штаб привел, чтобы показать, что коронавирус могут подхватить не только пожилые люди. Москвичей призвали, несмотря на хорошую погоду, провести нерабочую неделю дома. Родителям рекомендовали следить, чтобы дети не проводили время на улице.

28 марта в России началась нерабочая неделя, в течение которой открыты будут только магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Рестораны и кафе будут работать на доставку.