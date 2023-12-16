Общество 16 декабря 2023, 15:46 Почти 40 парков в Москве украсили к Новому году Мэр Собянин: в Москве 39 парков украсили к Новому году РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве к Новому году украсили 39 парков. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Глава города рассказал, что в этом году парк Горького отличается «атмосферной иллюминацией». музей-заповедник «Царицыно» украсили инсталляцией в духе Российской империи — там установили корону, карету, Царь-пушку и Царь-колокол. Тысячи огней, световые композиции и сверкающие катки сделали парки сказочными.

Реклама

«Вся эта красота будет радовать горожан до февраля», — написал Собянин.

В «Сокольниках» установили инсталляции «Музыкальный лес» и «Стиляги», добавил мэр.

Подмосковные парки получат знак качества «Дед Мороз рекомендует». Отметку вручат за подготовку локаций к Новому году, яркие украшения и креативные елки. Победителей определит Московская областная дирекция по развитию парков. Лучшие локации станут точками притяжения гостей и жителей региона.