Общество 10 сентября 2023, 17:27 Почти 40 мешков мусора вынесли из квартиры жительницы Рязани Пресс-служба администрации города или района

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Из квартиры жительницы Рязани вынесли 37 огромных мешков мусора. Об этом сообщила группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписчицу. По ее данным, хозяйку квартиры отправили на психиатрическое лечение на два месяца.

Захламленное жилье находится на улице Зубковой, 6к1. Подписчица отметила, что в квартиру «невозможно было зайти».

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Прошлым летом москвичи вызвали МЧС и неотложку в квартиру на улице Фестивальной, где, как оказалось, в жуткой антисанитарии обитали больше 40 кошек и собака. Их хозяйка легла в больницу и оставила ключи соседке.

Этой весной врач-эксперт по эпидемиологии Дарья Тихонова рассказала СМИ, что скопление пищевых отходов дома может спровоцировать инфекционные заболевания. В них происходят процессы гниения, размножаются плесневые грибы и болезнетворные бактерии. Бытовые отходы выделяют вредные микотоксины. Поэтому испорченные продукты стоит как можно скорее выкидывать даже из холодильника.