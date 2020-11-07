Почти 40 человек отравились в кафе в Дагестане

С 3 по 7 ноября в городе зарегистрировано 39 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), среди заболевших 12 детей. Во время пандемии коронавируса инфекционный стационар временно развернули на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера. Именно туда с признаками ОКИ доставили 39 человек.

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Местные жители жалуются на температуру +38-39 градусов, боли в животе, тошноту, рвоту, частый жидкий стул.

Все заболевшие заказывали еду в одном и том же кафе, отметила «Газета.ru».

Специалисты Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование вспышки ОКИ. К делу присоединилась и прокуратура.

«По поручению прокуратуры Дагестана прокуратура Советского района города Махачкалы с привлечением регионального управления Роспотребнадзора организовала проверку по факту массового отравления граждан, в том числе несовершеннолетних, в одном из кафе», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Правоохранителям предстоит изучить процесс работы сотрудников кафе, в том числе соблюдение ими санитарно-эпидемиологических норм при организации питания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».