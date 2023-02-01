Общество 01 февраля 2023, 17:59 Почти 4 тысячи жителей Белгородской области отселили из-за обстрелов ВСУ Вице-премьер Хуснуллин: отселены 3,7 тысячи жителей Белгородской области из-за атак ВСУ РИА «Новости»

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Свыше 3,7 тысячи жителей Белгородской области отселили из-за постоянных атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время совещания с главой государства Владимиром Путиным.

В граничащей с Украиной Белгородской области сейчас сложилась наиболее сложная ситуация.

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«В связи с обращением губернатора [Белгородской области] Гладкова Вячеслава Владимировича в ваш адрес и в связи с нашей постоянной с ним работой количество уже отселенных жителей составило более 3700 человек», — сказал Хуснуллин.

Площадь отселенных домов — около 108 тысяч «квадратов». На восстановление понадобится порядка 9,4 миллиарда рублей, подчеркнул вице-премьер.

По его словам, расселение жильцов граничащих с Украиной районов Курской и Брянской областей произойдет по белгородскому примеру.

За минувшие три года ущерб, который нанесен при чрезвычайных ситуациях дорогам в восьми российских регионах, оценили в 12,9 миллиарда рублей. Из них 6,8 миллиарда — это последствия паводков второй половины 2022 года, добавил Хуснуллин.

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на восстановление жилья в пострадавших от чрезвычайных ситуаций и приграничных регионах России найдут и предоставят в кратчайшие сроки.