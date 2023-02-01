01 февраля 2023, 17:59
Почти 4 тысячи жителей Белгородской области отселили из-за обстрелов ВСУ
Вице-премьер Хуснуллин: отселены 3,7 тысячи жителей Белгородской области из-за атак ВСУ
Свыше 3,7 тысячи жителей Белгородской области отселили из-за постоянных атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время совещания с главой государства Владимиром Путиным.
В граничащей с Украиной Белгородской области сейчас сложилась наиболее сложная ситуация.
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«В связи с обращением губернатора [Белгородской области] Гладкова Вячеслава Владимировича в ваш адрес и в связи с нашей постоянной с ним работой количество уже отселенных жителей составило более 3700 человек», — сказал Хуснуллин.
Площадь отселенных домов — около 108 тысяч «квадратов». На восстановление понадобится порядка 9,4 миллиарда рублей, подчеркнул вице-премьер.
По его словам, расселение жильцов граничащих с Украиной районов Курской и Брянской областей произойдет по белгородскому примеру.
За минувшие три года ущерб, который нанесен при чрезвычайных ситуациях дорогам в восьми российских регионах, оценили в 12,9 миллиарда рублей. Из них 6,8 миллиарда — это последствия паводков второй половины 2022 года, добавил Хуснуллин.
Министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на восстановление жилья в пострадавших от чрезвычайных ситуаций и приграничных регионах России найдут и предоставят в кратчайшие сроки.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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