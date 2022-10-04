Почти 4 тысячи новых квартир появились в Липецкой области в этом году | 360°

Общество 04 октября 2022, 18:31 Поделиться Telegram

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Viber Почти 4 тысячи новых квартир появились в Липецкой области в этом году

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За прошедшие месяцы 2022 года в Липецкой области построили 3952 новых квартиры, следует из данных Федеральной службы государственной статистики по региону. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на ГТРК Липецк.

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Общая площадь всех построенных жилых зданий составила 507,6 тысячи квадратных метров, а стоимость работ — 41146,5 миллиона рублей. Больше всего нового жилья появилось в областном центре (33,1%), следующие места занимают Липецкий (21,4%), Грязинский (12,4%) и Добровский (6,1%) районы.

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