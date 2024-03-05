Общество 05 марта 2024, 14:26 Почти 4 тысячи детей родились в Нижегородской области с начала года

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В Нижегородской области области с начала 2024 года родились 3 743 ребенка. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ЗАГС региона.

В учреждении отметили, что в этом году показатель рождаемости по сравнению с аналогичными периодом прошлого вырос на 1,5%. Среди новорожденных нижегородцев оказалось больше девочек, их появилось на свет 1 880. Кроме того, в регионе родились 53 двойни и одна тройня.

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