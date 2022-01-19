Почти 3,5 тысячи человек окунулись в купелях Владимирской области на Крещение

Богослужения по случаю Крещения прошли в храмах Владимирской области с 18 на 19 января. Более 3400 человек поучаствовали в обряде омовения в купелях. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Все прошло без происшествий. 464 человека дежурили во время мероприятия. Также заранее подготовили 121 единицу спецтехники, в том числе водолазное оборудование.

Также около 210 тысяч человек приняли участие в праздновании Крещения в Подмосковье к утру 19 января.