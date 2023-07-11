Общество 11 июля 2023, 21:53 Почти 35 тысяч кубометров воды откачали с нижегородских улиц за двое суток

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На Нижний Новгород в минувшие выходные обрушился сильнейший ливень, побивший рекорд по осадкам за последние 100 лет. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал главы города Юрия Шалабаева.

Он рассказал, что за двое суток разгула стихии с улиц уже откачали 35 тысяч кубометров воды. Первоначально сосредоточились на крупных дорогах и развязках, сейчас освободившаяся техника принимается за устранение последствий во дворах.

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