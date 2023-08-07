Общество 07 августа 2023, 14:15 Почти 34 тысячи растений украсили московские «Лужники» Московские «Лужники» украсили 33,8 тысячи растений в рамках фестиваля «Цветочный джем» Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

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В рамках фестиваля «Цветочный джем» «Лужники» украсили 33,8 тысячи зеленых насаждений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Особое внимание уделили свадебной зоне, где разместили 11,5 тысячи растений. Посетители смогут попасть на площадку через тоннель длиной более чем девять метров, украшенный искусственным мхом.

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Территорию свадебной зоны превратили в цветущий сад с холмами высотой до четырех метров. Здесь высадили розы, тысячелистники, дельфиниумы, шалфей и другие растения. На площадке также установили топиарии в виде пасущихся лошадей и ретроавтомобиль для фотосессий.

Фестиваль «Цветочный джем» стал одной из летних традиций столицы. Дизайнеры предложат новые оригинальные ландшафтные решения и воссоздадут лучшие проекты прошлых лет. В этом году можно будет увидеть висячие и водные сады, цветочные арки и тропические острова, созданные ландшафтными дизайнерами.

Фестиваль состоится в Москве с 20 июля по 10 сентября. По окончании мероприятия временные сады демонтируют, а растения перевезут на выбранные горожанами места.

В этом году на фестивале воссоздали популярные проекты прошлых сезонов, которые стали визитными карточками «Цветочного джема».