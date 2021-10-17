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    17 октября 2021, 14:33

    Почти 300 российских туристов застряли в Анталье — СМИ

    Ngs.ru: почти 300 туристов из России вторые сутки не могут улететь из Турции домой

    Ольга Назаркина

    Туристы из Новосибирска пожаловались на проблему с вылетом из Турции домой. По словам путешественников, они вторые сутки сидят в аэропорту Антальи и ждут вылета, но он все время переносится.

    Почти 300 российских туристов застряли в Анталье — СМИ

    Туристы заявили, что всего в воздушной гавани их порядка 280 человек. Рейс EO 1890 должна выполнить авиакомпания Pegas Fly, сообщило издание ngs.ru.

    Одна из пассажирок заявила, что представителей перевозчика в аэропорту нет, поэтому им никто не говорит, когда они наконец улетят.

    В новосибирском представительстве Pegas Touristik изданию сообщили, что задержка связана с проблемой с самолетом. По словам сотрудников компании, задерживается вылет другой группы туристов, которые должны были вернуться домой на этом рейсе.

    «У нас тоже тут перенос у туристов практически на день, с утра на вечер. Именно проблема с бортом. Им переносят постоянно, — добавили в турфирме.

    В аэропорту Толмачево ngs.ru заявили, что борт рейса 1890 пока не вылетал из Антальи и продлевал задержку.

    «Сейчас мы ждем самолет, у нас вылет на 22:50 (по местному времени), он обратно полетит в Анталью. „Подготовка самолета“ — дают такую информацию», — добавили в воздушной гавани.