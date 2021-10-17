Туристы из Новосибирска пожаловались на проблему с вылетом из Турции домой. По словам путешественников, они вторые сутки сидят в аэропорту Антальи и ждут вылета, но он все время переносится.

Туристы заявили, что всего в воздушной гавани их порядка 280 человек. Рейс EO 1890 должна выполнить авиакомпания Pegas Fly, сообщило издание ngs.ru.

Одна из пассажирок заявила, что представителей перевозчика в аэропорту нет, поэтому им никто не говорит, когда они наконец улетят.

В новосибирском представительстве Pegas Touristik изданию сообщили, что задержка связана с проблемой с самолетом. По словам сотрудников компании, задерживается вылет другой группы туристов, которые должны были вернуться домой на этом рейсе.

«У нас тоже тут перенос у туристов практически на день, с утра на вечер. Именно проблема с бортом. Им переносят постоянно, — добавили в турфирме.

В аэропорту Толмачево ngs.ru заявили, что борт рейса 1890 пока не вылетал из Антальи и продлевал задержку.

«Сейчас мы ждем самолет, у нас вылет на 22:50 (по местному времени), он обратно полетит в Анталью. „Подготовка самолета“ — дают такую информацию», — добавили в воздушной гавани.