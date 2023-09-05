Общество 05 сентября 2023, 15:34 Почти 300 деревьев высадят в Муринском парке в Петербурге

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Работы по благоустройству Муринского парка стартовали в Калининском районе Санкт-Петербурга. За два года в обновленном пространстве рабочие высадят 295 деревьев. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В Муринском парке появятся краснолистные клены, каштаны, яблони и груши. Также в ходе благоустройства специалисты установят большую детскую площадку и откроют спортивную зону с тренажерами.

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Отмечается, что вырубка уже растущих в парке деревьев проектом не предусмотрена.