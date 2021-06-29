Почти 300 деревьев повалило в московском регионе из-за непогоды

В Москве во время сильного дождя 28 июня повалило 170 деревьев, в Подмосковье — 108. Также были повреждены десятки автомобилей.

«В Москве повреждены 45 автомобилей, в Подмосковье — 20», — сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах.

В понедельник, 28 июня, после многодневной аномальной жары на Москву и Московскую область обрушился ливень, поднялся ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду. Некоторые улицы и станции метро были затоплены, упал строительный кран, жители нескольких округов Подмосковья остались без электричества.

Урбанисты считают, что причин затопления московских улиц несколько. Одна из них — ошибки в проектировании систем инженерной подготовки города, в том числе и ливневой канализации.

Из-за резкой смены погоды может ухудшится самочувствие у метеозависимых людей. Врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев рассказал, что следует предпринять, чтобы перемена погоды не сказалась на здоровье. Минимизировать влияние погоды на здоровье можно с помощью здорового сна, полноценного питания и сокращения количества физических нагрузок.