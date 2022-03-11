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    11 марта 2022, 19:24

    Почти 300 человек поучаствуют в соревнованиях по зимней рыбалке в Приуралье

    Дарья Морозова

    Почти 300 человек примут участие в чемпионате по зимней рыбалке в Приуралье. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

    Соревнования состоятся 12 марта. В них будут участвовать и одиночные рыбаки, и команды. Также на мероприятии пройдет конкурс на самую вкусную уху.

    «Хотел бы пожелать ямальцам, участвующим в XVI чемпионате по зимней рыбалке, чтобы соревнование прошло без сучка и задоринки и было хорошо организовано», — рассказал президент Федерации рыбного спорта России Александр Комиссаров.