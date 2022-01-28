Почти 30% жителей Земли заявили, что позитивно относятся к внешней политике России

Треть из числа опрошенных жителей Земли положительно отнеслись к внешней политике России. Они считают, что она способствует стабилизации обстановки в мире. Это показали результаты опроса Международной ассоциацией Gallup International и исследовательского холдинга «Ромир». С результатами ознакомилось РИА «Новости».

Лучше всего к внешней политике РФ относятся 86% респондентов в Албании, 76% — во Вьетнаме, 64% — в Сербии, 62% — в Казахстане, 57% — в Индии. В самой России так высказались 44%.

Хуже всего внешнюю политику российских властей оценивают на Украине (74%), в Австрии (70%). По 69% опрошенных придерживаются такого мнению в самопровозглашенном Косове, Германии, Польше. Далее за ними следуют Чехия (68%), Швейцария (66%) и Австралии (65%), США (57%) и Ближний Восток (56%).

«Четверть респондентов не смогли сформировать свое мнение относительно внешней политики России, а 46% опрошенных считают ее дестабилизирующей», — сказано в материале.

Исследователи проводили опрос в конце 2021 года в 45 странах мира.