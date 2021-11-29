Почти 30 российским банкам предрекли закрытие в 2022 году

Почти 30 российских банков может ждать закрытие до осени 2022 года. Одна из основных причин заключается в падении прибыли из-за изменений на рынке кредитования. Об этом заявили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

По словам экспертов, в период с октября 2021 года по октябрь 2022-го до 29 банков могут лишиться лицензии и перестать работать. Также кредитные организации могут закрыться после добровольного аннулирования лицензии или в процессе слияний и поглощений, уточнила газета «Известия».

«Произойдет ли [закрытие] в результате регуляторного воздействия или добровольной ликвидации, зависит от политики регулятора, решений акционеров в части релокации капитала, состояния операционной среды и влияния соответствующих макрофакторов на финансовое положение банков», — пояснил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Он добавил, что банки могут столкнуться с возможностью обесценивания облигаций и ростом дефолтности по потребительским кредитам, выданным в 2021 году. Помимо этого к факторам риска относится снижение реальных доходов россиян из-за высокой инфляции. В результате это приводит к меньшему числу качественных заемщиков.