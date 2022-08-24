Пользы от западной цивилизации, демократии и культуры не видят 59% россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Причем если 33% считают, что западные взгляды просто не подходят России, то остальные 26% назвали их разрушительными.

В 2000 году отрицательное мнение высказали 35% опрошенных, из которых лишь 10% назвали западные взгляды гибельными. В то же время доля считающих, что от западной цивилизации, демократии и культуры можно взять много полезного, сократилась за 22 года на 25%.

«Западный мир перестал устраивать россиян как источник ориентиров и векторов развития. Это мнение разделяет общество на две группы. Молодежь входит в число тех, кто остается лояльным Западу, после 35 лет усиливаются противоположные взгляды», — отметили во ВЦИОМ.

Среди 18–34-летних доминируют установки на то, что Запад необходим России или может дать много хорошего (так думают 55–50%). Среди респондентов от 60 лет о неподходящих и губительных западных ориентирах заявили 70%. ВЦИОМ отметил еще одну закономерность: чем меньше размер населенного пункта, тем выше уровень негативных настроений.

На вопрос о влиянии Запада на российскую культуру каждый второй россиянин (55%) ответил, что Запад тут вообще ни при чем и россияне сами забывают свою культуру. Об отрицательном западном влиянии на художественные вкусы россиян заявили 44%.

Сотрудники ВЦИОМ опросили 1,6 тысячи человек 5 августа методом телефонного интервью.