Почти 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

29 рейсов задержали или отменили в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вечером 28 февраля. Об этом сообщил сервис «Яндекс.Расписания».

Там сказано, что в аэропорту Внуково отменили два рейса, еще восемь задержали. В Шереметьеве отменили больше всего рейсов — три, однако задержали меньше, чем в других воздушных гаванях — тоже три. При этом в Домодедове отменили два рейса, а задержали сразу 11.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, все самолеты приземляются и улетают без задержек.

Об изменениях в расписании пассажирам столичных воздушных гаваней сообщают авиакомпания или организация, которая обслуживает аэропорт. Эти сведения до них доводят непосредственно в Домодедове, Внукове или Шереметьеве. При этом под задержкой понимают отклонение рейса от расписание на полчаса или более.