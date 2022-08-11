Почти 30 новых питомцев прибыли в Центр реабилитации диких животных в июле

Центр реабилитации диких животных Москвы принял 28 новых питомцев в июле этого года. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Дениса Алексеева.

В число новых обитателей вошли крокодил, енот-полоскун, хищные птицы, экзотические змеи. Сейчас в Центре проживают 549 питомцев. Кого-то забрали с улицы после того, как их выбросили хозяева, других изъяли из незаконного оборота. Некоторым животным это спасло жизнь.

«Это происходит в случаях, когда на животных зарабатывают, используя их в качестве „живого реквизита“. При этом условия содержания, включая режим сна и отдыха, рацион питания, не соблюдаются», — пояснил Алексеев.