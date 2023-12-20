Общество 20 декабря 2023, 14:52 Почти 30 НКО получили бесплатные помещения от Москвы Ракова: 29 НКО получат бесплатные помещения от Москвы для оказания помощи Сайт мэра и правительства Москвы

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Первый этап отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) завершился в Москве. бесплатные помещения от столичных властей получат 29 организаций. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди участников выбрали 29 лидирующий организаций, которые уже получали поддержку от мэрии три года назад. Компании будут и дальше предоставлять необходимые москвичами услуги в тех же помещениях, которыми пользовались с 2020 года.

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По словам заммэра, столица старается оказывать помощь некоммерческим организациям и высоко ценит их вклад в развитие социальной сферы. Так, в преддверии Нового года подвели итоги первого этапа отбора: организации получат имущественную поддержку еще на три года. Кроме того, 30% из них победили в пятом конкурсе грантов «Москва — добрый город».

«Мы уверены, что такая комплексная поддержка поможет им работать более системно и устойчиво. 29 НКО-победителей текущего отбора в следующие три года окажут необходимую поддержку более 105 тысячам горожан, при этом 40% из них — новые получатели услуг», — рассказала Ракова.

Работу НКО проанализировала экспертная комиссия. Параметры оценивания разработали по инициативе и при участии представителей некоммерческого сообщества.

В помещениях от города НКО оказывают различные услуги: от профессиональной ориентации до помощи в поисках работы для людей с ограничениями здоровья. Также существуют варианты занятости в собственных мастерских, на социальных предприятиях или открытом рынке труда.

Ранее Ракова рассказала о планах по модернизации мастерских московских колледжей.