Общество 18 апреля 2023, 19:37 Почти 30 человек заболели корью на Кубани Роспотребнадзор: 29 случаев заболевания корью зарегистрировали в Краснодарском крае РИА «Новости»

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В Краснодарском крае зафиксировали резкий рост заболеваемости корью, на текущий момент количество инфицированных составляет 29 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, больше всего зараженных в Краснодаре и Сочи – по восемь пациентов. В Анапе зарегистрировано шесть случаев заболевания корью.

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В Роспотребнадзоре напомнили, что корь — одна из самых заразных болезней, она способна вызвать пневмонию, отит и энцефалит. В ведомстве дополнили, что самым эффективным средством является вакцинация.

Ранее сообщалось о вспышке кори в Москве. Случай заболевания корью выявили у студента РГУ нефти и газа имени Губкина. В связи с этим учащихся временно перевели на удаленку, а в общежитии объявили двухнедельный карантин.

Врач-инфекционист высшей категории Николай Чекун усомнился в возможности эпидемии кори в России. По его словам, в стране по-прежнему очень высокий процент привившихся от этой инфекции.