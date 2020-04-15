Почти 30 человек умерли от COVID-19 в России за сутки

Болезнь COVID-19 унесла жизни 28 человек в России за минувшие сутки. Больше всего погибших в Москве — 11 человек. Об этом сообщил оперштаб Москвы.

«За сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 198 человек», — говорится в сообщении.

11 человек скончались в Москве, три человека — в Дагестане. По два инфицированных умерли в Московской, Псковской областях, Башкирии и Калмыкии. По одной жертве СОVID-19 в Санкт-Петербурге, Пензенской, Тюменской, Белгородской, Астраханской областях и Бурятии.

За сутки в России медики выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — 1774 — в Москве. Общее количество инфицированных в РФ достигло 24 490 человек.

В связи с эпидемией коронавируса в России ввели ряд жестких ограничений. Жители большинства регионов сейчас живут в режиме строгой изоляции. Людям нельзя выходить на улицу кроме как за продуктами и лекарствами. В Москве и Московской области запретили пользоваться общественным и личным транспортом без специального пропуска.