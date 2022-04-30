Почти 3 млрд рублей выделили на субсидирование кредитов ЖКХ

Почти три миллиарда рублей выделили на возмещение недополученных банками доходов от кредитов ЖКХ. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Выделить в 2022 году Минстрою России на предоставление субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам <…> бюджетные ассигнования в размере до 2 850 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства», — сказано в документе.

Распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации. Согласно ему, речь идет о кредитах, которыми воспользовались организации жилищно-коммунального хозяйства. Минстрою поручили представить доклад об эффективном использовании средств. Отчитаться министерство должно до 1 февраля 2023 года.

Ранее замглавы комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева высказалась о программе льготной ипотеки. Она заявила, что снижение ставки до 9% стало хорошим знаком для бизнеса и россиян. При этом она допустила, что ставка может опуститься до 7%.