Почти 29 тысяч россиян выздоровели после COVID-19 за сутки

COVID-19 подтвердился у 27 747 человек в 85 российских регионах. При этом уже несколько дней подряд число выздоровевших превышает количество заболевших. За последние сутки полностью побороли болезнь 28 922 россиянина.

Клинических проявлений болезни не было у 15% новых заболевших. Больше всего случаев выявили опять в Москве (+6566), Санкт-Петербурге (+6566) и Подмосковье (+1487). За последние 24 часа умерли 593 пациента.

С начала эпидемии в России коронавирусом заразились 3 159 297 человека. Общее число выздоровевших превысило 2,5 миллиона, количество летальных исходов — более 57 019.

Одним из тех, кто заболел COVID-19, оказался художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Его перевели в реанимацию. В тяжелом состоянии остается актриса Алиса Фрейндлих. Она лежит в одной больниц Санкт-Петербурга.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с наступающим Новым годом и назвал «национальными героями». Многие из них продолжат работать и в праздники.