12 декабря 2023, 11:42
Почти 280 школ в Ростовской области изменили формат обучения из-за гололеда
Губернатор Ростовской области: 277 школ сменили формат обучения из-за гололеда
Около 280 школ Ростовской области перешли на другие форматы обучения из-за гололеда. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Из-за погодных условий в Ростовской области сегодня приостановлен подвоз детей к 277 школам», — указал глава региона.
Реклама
Он уточнил, что обучение организовали в нескольких форматах: дистанционно или в виде самоподготовки. В некоторых школах занятия перенесли на субботу.
Голубев добавил, что утром 11 декабря провел оперативное совещание, на котором поручил главам администраций городов и районов принять меры, чтобы убрать наледь с проезжей части и пешеходных дорожек, либо обработать эти участки. Отдельно губернатор дал указание региональной жилищной инспекции и административной комиссии провести контрольные мероприятия.
Гололед в Ростовской области образовался из-за обрушившегося на регион ледяного дождя. В связи с погодными условиями власти Ростова-на-Дону объявили режим повышенной готовности. По данным регионального Минздрава на 12:00 11 декабря, 80 человек в городе обратились в травмпункты из-за гололеда.
Дети
Школы
Образование
Реклама
Реклама