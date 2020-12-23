Почти 25 тысяч человек вылечились от COVID-19 за сутки в России

За минувшие сутки в России еще 24 447 человек вылечились от COVID-19. За все время пандемии болезнь победили 2 343 967 пациентов, сообщил оперштаб.

Российские медики за 24 часа выявили 27 250 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. 4058 из них бессимптомные. Общее число зафиксированных за все время пандемии случаев болезни достигло 2 933 753.

В течение суток от последствий заражения коронавирусом умерли 549 человек. Всего 52 461 заразившийся. Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье по-прежнему на первых местах списка регионов по числу ежесуточно выявляемых случаев заболевания: +5652, +3749 и +1540 соответственно.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. За это время с 2019-nCoV столкнулся каждый сотый житель Земли. Летом эпидемическая ситуация стабилизировалась, однако в сентябре началась вторая вспышка. Специалисты считают, что победить пандемию поможет массовая вакцинация. В мире уже создали несколько вакцин от коронавируса. Препараты сейчас проходят финальный этап клинических испытаний.

На прошлой неделе стало известно, что в Великобритании выявили новый мутировавший штамм коронавируса. Он заразнее того, который сейчас циркулирует в мире, на 70%. Ученые и врачи считают, что это не повод паниковать. Существующие вакцины наверняка защитят и от него.