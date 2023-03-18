Общество 18 марта 2023, 13:10 Почти 200 тысяч семей получили маткапитал в Крыму за восемь лет Глава Соцфонда Чирков: 197 тысяч семей получили маткапитал в Крыму с 2015 года РИА «Новости»

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Почти 200 тысяч сертификатов на материнский капитал выдали в Крыму с 2015 года. Об этом ТАСС сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

«В феврале 2015 года выдали первый сертификат на материнский капитал в Крыму, с тех пор их получили 197 тысяч семей», — рассказал он.

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По словам Чиркова, после присоединения полуострова в состав России в 2014 году у бюджета появилось гораздо больше возможностей помочь местным жителям.

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«Всего Соцфонд оказывает в Крыму более 500 тысяч услуг в год, их получают семьи с детьми, инвалиды, пенсионеры и жители, имеющие право на федеральные меры поддержки», — добавил глава ведомства.

Также Чирков уточнил, что в настоящий момент пенсию получают около 700 тысяч российских граждан, а меры поддержки по федеральным льготам — примерно 277 тысяч человек.

Страховая пенсия по старости в Крыму увеличилась на 6,5 тысячи рублей с 2015 года, до 18 тысяч рублей.

Ранее президент Владимир Путин поздравил жителей полуострова с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, которая празднуется 18 марта.