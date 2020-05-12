Почти 200 ресурсов по продаже поддельных пропусков обнаружили в России

С конца марта специалисты компании Group-IB выявили в Сети 185 мошеннических ресурсов, которые торговали фейковыми справками и пропусками. Более половины из них уже заблокировали. Оставшиеся ждет та же участь.

«По данным на понедельник, 11 мая, департамент инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB обнаружил 185 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками: 28 сайтов, 59 групп и аккаунтов в соцсетях и 98 Telegram-каналов. Group-IB уже заблокировала 109 ресурсов», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы компании, которая специализируется на предотвращении кибератак.

Сейчас специалисты Group-IB продолжают работать над блокировкой пока оставшихся без наказания ресурсов. По данным компании, мошенники активизировались в конце марта—начале апреля — именно тогда некоторые регионы стали вводить электронные пропуска для передвижения.

Первыми такие ограничения приняли Москва и Московская область. Передовой опыт борьбы с пандемией переняли и в некоторых других субъектах. По последним данным, российские медики выявили 232 243 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 2116 человек. Вылечились 43 512 пациентов.