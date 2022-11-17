Общество 17 ноября 2022, 19:03 Почти 200 пар в Петербурге захотели расписаться в красивую дату в марте следующего года

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Необычные даты всегда пользуются популярностью у будущих молодоженов, потому что многие верят, что это залог счастливого брака. 23.03.2023 планируют расписаться 171 пара в Санкт-Петербурге, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на комитет по делам записи актов гражданского состояния.

Заявление в ЗАГС на этот день можно подать до 23 февраля будущего года.

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Астролог Лилия Любимова заявила, что красивая дата никак не влияет на счастье в браке.

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«Мы считаем, что жахнем сейчас в одну дату и будем счастливы, но это даже по житейской логике странно. Так быть не может», — подчеркнула она.