Общество 19 августа 2023, 10:47 Почти 200 образовательных учреждений начнут работать в Херсонской области с 1 сентября Сальдо: в Херсонской области будут работать 198 образовательных учреждений РИА «Новости»

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С 1 сентября в Херсонской области начнут работу 198 образовательных учреждений. Об этом сообщил в комментарии ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его данным, из 198 учреждений 88 приходится на дошкольные. Общеобразовательных будет 91, шесть — дополнительного образования и 13 учреждений среднего профессионального образования.

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До 1 сентября в регионе завершат ремонт в двух школах, а еще в 18 образовательных учреждениях работы закончат до конца 2023 года, добавил Сальдо.

По данным Минобразования области, 90 школ и четыре учреждения среднего профессионального образования будут работать в регионе в очном формате. Такие данные агентству ранее привели в пресс-службе ведомства.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях есть желающие учить украинский язык, но их немного. По словам главы Минпросвещения, в некоторых школах хотят ввести такой предмет.