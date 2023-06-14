Общество 14 июня 2023, 10:00 Почти 200 человек привлекли к ликвидации последствий непогоды в Сочи Глава Сочи Копайгородский: 184 человека привлекли к ликвидации последствий непогоды «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Экстренные службы занимаются ликвидацией последствий непогоды в Сочи, где прошли сильные дожди и река Мацеста вышла из берегов. В частности, в работе задействовали 184 человека. Об этом написал глава Сочи Алексей Копайгородский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сто восемьдесят четыре человека и 42 единицы техники сейчас задействованы в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста. Данных о пострадавших нет», — сообщил он.

Реклама

По его словам, дома на шести улицах, а также дорога подтоплены. Повреждения получил газопровод, восстановительные работы уже начались.

Мэр дал поручение провести подомовые обходы и оценить ущерб от непогоды. Он пообещал, что власти в короткие сроки ликвидируют все последствия и наведут «полный санитарный порядок».

Копайгородский уточнил, что в районе Мацеста возникли проблемы с движением. Работа общественного транспорта была нарушена из-за подтопления. Глава города попросил работодателей с пониманием отнестись к ситуации.

Рано утром 14 июня река Мацеста вышла из берегов, что привело к подтоплениям. Сильные дожди с грозами и градом ожидаются в Сочи до конца дня. Жителям и гостям города посоветовали пока держаться подальше от воды.