Почти 200 человек оштрафовали в метро Москвы за отсутствие масок

В Москве с 12 мая введен масочный режим. Соблюдают правила многие жители города, но нарушители все-таки есть: в столичном метро за два дня оштрафовали почти 200 человек.

Исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов отметил в беседе с РИА «Новости», что большинство пассажиров добросовестно отнеслись к новым требованиям.

«За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафованы 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования», — уточнил он. Раньше в масках ходили 58% тех, кто пользуется московской подземкой.

Султанов напомнил, что ездить в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты недопустимо. Такое поведение считается нарушением, а обязательное использование масок и перчаток только приближает возвращение к обычной жизни.

Если соблюдать введенный режим, то вероятность распространения коронавируса сократится. В ГКУ «Организатор перевозок» обратили внимание, что проверки проводятся не для штрафов. Их устраивают, чтобы повысить безопасность во всем столичном общественном транспорте.

Носить маски и перчатки на улице не нужно. Они пригодятся, например, при походе в магазин, аптеку, на работе или во время поездки в автобусе или на метро. Если хотя бы одно из средств защиты отсутствует, то нарушителя оштрафуют на четыре тысячи рублей. В метро, такси и другом транспорте подобная вольность обойдется в пять тысяч.